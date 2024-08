Bedarf für Messermänner: Späti-Kiosk in Berlin-Neukölln verkauft Macheten

Sollte einem des Nachts mal eine Machete, ein Messer oder gar ein Schwert fehlen, ist das in Berlin-Neukölln kein Problem: Die B.Z. hat einen Späti aufgetan, in dem man zu bezahlbaren Preisen sein Waffenarsenal auffüllen kann. Kritik am typischen „Berliner“ Messermann ist der Zeitung aber offensichtlich nicht willkommen: Stattdessen unterstellt man Kritikern des deutschen Waffenrechts (und dessen stetiger Verschärfung für unbescholtene Bürger), sie wollten Messerangriffe nur mehr als bloße Ordnungswidrigkeiten ahnden. Weiterlesen auf Report24.news

