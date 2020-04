Beatrix von Storch: Merkel diffamiert Öffnungsdebatte als „Öffnungsdiskussionsorgie“

Angela Merkel erklärt die anlaufende Exit-Debatte zur „Öffnungsdiskussionsorgie“. Das zeigt ihre demokratieverachtende Haltung wie in der Euro- und Migrationskrise klar auf. Hunderttausende Bürger kämpfen derzeit um ihre schiere Existenz und haben berechtigte Fragen, doch unsere Kanzlerin will ihnen den Mund verbieten. Doch in einer Demokratie muss sich die Regierung einer offenen Debatte stellen. Und wir als stärkste Oppositionskraft im Deutschen Bundestag werden diese antreiben.