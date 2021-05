Beatrix von Storch: Klimalüge der Regierung entlarvt!

Ebenfalls bei der Befragung der Bundesregierung mit Kanzleramtschef Helge Braun gestern stellte ich ihm die Frage was die nun von den Kartellparteien angestrebte zerstörerische „Klimaneutralität“ bis 2045 überhaupt bringen soll oder mit anderen Worten: Wie viel Grad würde eine „Klimaneutralität“ Deutschlands das Weltklima verringern? Und: auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen basiert diese Zahl? Auch hier: Merkels rechte Hand kann keine (!) Zahl nennen, noch nicht einmal eine wissenschaftliche Grundlage. Nur Geschwafel und hohle Phrasen. Am Ende gibt er sogar noch ganz offen zu, dass Deutschlands Beitrag beim Thema Klima praktisch nicht existent und sinnlos ist, sondern in der Bereitstellung von Technik für die Welt liegt. Damit ist die Klimalüge der Regierung endgültig entlarvt!

