Beatrix von Storch: Kartellparteien wissen sich nur noch mit Lügen zu helfen!

Da die Kartellparteien nicht gegen die AfD ankommen, müssen sie zu immer unlauteren Methoden greifen. Aktuelles Beispiel war am Mittwoch bei der Debatte zu „Transgender und LSBTI“ die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie erzählte dem Plenum, dass sich die AfD angeblich beleidigend gegenüber Transgender-Menschen geäußert habe. Eine glatte Lüge ohne irgendwelche Belege. Sie konnte nicht sagen, was gesagt worden ist und wer was gesagt hat. Außer ihr hatte es niemand gehört. Auch im Bundestags-Protokoll steht nichts drin von angeblichen AfD-Beleidigungen. Kurz: eine G’schichte aus’m Paulanergarten!

Auch sei der Bundestag, so Strack-Zimmermann, keine Kneipe. Das ist besondere Realsatire, da die Kartellparteien bei AfD-Reden nichts anderes können als reinpöbeln auf unterstem Niveau.

Es war offensichtlich: Sie wollen von dem ganzen irren Zeug ablenken, von ihren vollkommen verrückten Anträgen. Grüne/FDP/Linke wollen, dass minderjährige Kinder ihr Geschlecht gegen den Willen der Eltern umoperieren lassen können. So viel dummes Zeug!

