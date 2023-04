Bayern: Grüne wollen „Islamischen Unterricht“ auch in der Oberstufe

An den Schulen Bayerns soll künftig „Islamischer Unterricht“ als Wahlpflichtfach in den Stundenplan der Oberstufen aufgenommen werden. Das ist zumindest der Wunsch der Grünen, die einen entsprechenden Antrag in den bayerischen Landtag eingebracht haben.

Die Anmeldezahlen verdeutlichten, dass das Fach „großen Anklang“ an Bayerns Schulen finde. Aus einer Anfrage der Grünen gehe hervor, dass die Zahl der Anmeldungen zunehme.

Nach Ansicht der Grünen werden Schüler, die den „Islamischen Unterricht in der Oberstufe besuchen möchten, gegenüber anderen benachteiligt, „die entweder einen bekenntnis-orientierten Religionsunterricht oder den regulären Ethikunterricht besuchen“.

Weiterlesen auf Epoch Times.de

1 1 Bewertung Artikel Bewertung