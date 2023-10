Bayern: AfD bestätigt tätlichen Angriff auf Chrupalla

Bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt hat es offenbar einen Übergriff auf AfD-Chef Tino Chrupalla gegeben. Nach JF-Informationen wurde er mit einem Krankenwagen und Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der JUNGEN FREIHEIT, daß derzeit ein Einsatz vor Ort laufe. Ein Parteisprecher sagte der JF: „Auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Ingolstadt kam es heute zu einem tätlichen Vorfall gegen den Bundessprecher unserer Partei, Tino Chrupalla. Dieser ist deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sich sein Gesundheitszustand derzeit noch in der Klärung befindet.“ Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

