Bayern: 36.000 Einbürgerungen in 2023 – Anstieg um 27 Prozent

Alle Jahre wieder löst die PKS bei Politikern geheuchelte Empörung aus. Doch an eine Änderung des eigenen Migrationskurses jenseits von Worthülsen hat wohl noch niemand gedacht. So auch in Bayern: im Freistaat werden immer mehr Migranten eingebürgert. Inzwischen sind auch die zwischen 2014 und 2016 eingewanderten Syrer zu Zehntausenden auf dem Papier Deutsche geworden.

Die lauwarme Position der CSU in Bezug auf Einbürgerungen macht sich immer stärker bemerkbar. Propagierte man zuvor, die Staatsbürgerschaft sei an das Ende „gelungener Integration“ zu stellen, geben die Heuchler nun an, sie sei ein Teil des Integrationsprozesses. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

