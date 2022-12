BaWü-Umweltministerium: „Strom-Abschaltungen für 90 Minuten nicht auszuschließen“

Die Versorgungslage mit Strom in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge möglicherweise schlechter als der zweite vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Stresstest ergeben hat. In einem internen Vermerk aus dem baden-württembergischen Umweltministerium vom 2. Dezember, aus dem die „Bild“ vorab zitiert, heiße es, dass die französischen Kernkraftwerke, die Deutschland mit versorgten, weniger Strom generierten als bisher angenommen.

Laut dem Papier seien die AKW-Ausfälle in Frankreich das größte Problem für die Energie-Versorgung hierzulande. Sie brächten nur 33 von 61 möglichen Gigawatt Leistung. Der zweite Stresstest war aber von mindestens 40 Gigawatt ausgegangen.

„Abschaltungen der Stromversorgung für 90 Minuten“ seien laut dem Bericht „nicht auszuschließen“.

Weiterlesen auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Merkwürdig, Habeck sagte noch gestern, Deutschland sei sogar in der Lage, Frankreich mit Strom auszuhelfen. Und nun könnten die „guten“ AKWs in Frankreich schuld sein, dass nicht ausreichend Strom nach Deutschland fließt und Stromabschaltungen drohen, wobei Habeck auch noch vor kurzem betonte, Deutschland hat kein Stromproblem und auf die Abschaltung der modernen aber „bösen“ AKWs hierzulande beharrte. Aber zum Glück hat Deutschland auf die Erneuerbaren Energien gesetzt, der nächste Sonnenschein oder Wind/Sturm kommt bestimmt.

