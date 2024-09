Bauprojekt in Berlin: Versteckte Asylunterkunft für 300 Migranten enthüllt

Der Berliner Kurier berichtete am Samstag über ein Bauprojekt in Berlin-Prenzlauer Berg, das seit einigen Monaten in der Diesterwegstraße entsteht. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine gewöhnliche Baustelle, für die auf einer Bauplane mit 94 Wohnungen und einem Bürokomplex geworben wird. Doch hinter der Fassade verbirgt sich mehr: Auf dem Gelände soll eine Asylantenunterkunft für mehr als 300 Menschen entstehen – doch darüber wird nicht öffentlich informiert, schreibt die Zeitung. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung