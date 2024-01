Heute (15.1.2024) kamen tausende Bürger in Berlin zusammen, um ihren Unmut gegenüber der Ampel-Regierung zum Ausdruck zu bringen. Was als Bauernprotest begann, wird inzwischen von weiten Teilen des Mittelstandes und der arbeitenden Bevölkerung mitgetragen. Unsere Abgeordneten stehen an der Seite des friedlichen Protests und waren heute selbst mitten im Geschehen.

