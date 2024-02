Barcelona: Marokkaner greift mehrere Frauen in U-Bahn-Station an

Ein Mann hat am vergangenen Freitag in einer U-Bahn-Station in Barcelona mindestens zehn Frauen angegriffen und verletzt, eine davon schwer. Bei dem Mann handelt es sich um einen vorbestraften Marokkaner. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Mann bei den Angriffen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Inzwischen teilte die Polizei mit, sie gehe davon aus, dass der Tatverdächtige seine Opfer gezielt nach ihrem Geschlecht ausgesucht habe. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

