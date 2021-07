Baerböcke: Wir sind in der untersten Etage angekommen!

Video oben – Der Digitale Chronist (Thomas) kann die Antworten der Kanzlerkandidatin kaum fassen und reagiert entsprechend.

Baerbock vs Baerbock (Sachbuch)

BILD: So schrieb Baerbock bei Trittin ab

Die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock (40) schrieb offenbar auch bei Grünen-Parteifreund Jürgen Trittin (66) ab.

Noch an dem Abend, an dem die Grünen-Spitzenkandidatin im „Brigitte-Talk“ in Berlin Stellung zu den Vorwürfen nahm, ihr Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ sei passagenweise kopiert, präsentierte der österreichische Medienwissenschaftler Dr. Stefan Weber (51) neue Fundstellen.

Wissenschaftler Weber präsentiert eine Reihe von Funden aus Trittins Gastbeitrag, die Baerbock mehr oder weniger wörtlich übernahm…

