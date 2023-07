Baerbocks Abschluss-Arbeit geheim: Uni in London und Ministerin schweigen weiter

Sie spricht von “Weltbränden die gebrennt” haben, vom “Speck der Hoffnung” und will Russlands Präsidenten Wladimir Putin verhaften, wenn dieser sich nicht um 360 Grad dreht. Die grüne Annalena Baerbock ist nicht zuletzt sprachlich immer wieder für eine Überraschung gut. Ihrer mehrfach geänderten Biografie zufolge belegte sie von 2004 bis 2005 einen Masterstudiengang Internationales Öffentliches Recht an der London School of Economics.

Wie “Tichys Einblick” schreibt, braucht es für ihren dortigen Abschluss keine Abschlussprüfung. Obligatorisch ist aber ein Aufsatz (Essay) von 10.000 Wörtern. Weiterlesen auf Exxpress.at

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung