Baerbock zur Sorge um Energieversorgung: Die Menschen wollen die Ukraine unterstützen

Man müsse sich „jetzt auf die sozialen Härten einstellen, die verstärkt zutreffen werden„, aber trotz allem stünden „die Menschen in Deutschland“ weiter hinter der Ukraine, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag auf der Pressekonferenz anlässlich des Besuchs der isländischen Außenministerin Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir.

