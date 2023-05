Baerbock zahlt Millionen für Museum in Nigeria – aber Kunstwerke jetzt in Privatbesitz

Nächstes peinliches Fiasko für Annalena Baerbock (Grüne). Feierlich gab sie jüngst Raubgut an Nigeria zurück. Mit mehreren Millionen Euro Steuergeld finanzierte Deutschland den Bau eines Museums, in dem die Benin-Bronzen gezeigt werden sollten.

Der scheidende nigerianische Staatpräsident Mohammedu Buhari hat das Eigentumsrecht an den Artefakten aus dem historischen Königreich Benin an den Oba Ewuare II. übertragen, berichtet die Schweizer Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Viele Insider warnten bereits seit Monaten, dass es das geplante Museum wohl niemals geben wird.

Weiterlesen auf Exxpress.at

3.5 4 Bewertungen Artikel Bewertung