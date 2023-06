Baerbock: Syrer, Afghanen dürfen weiter über EU-Außengrenze zu uns kommen!

Die EU-Staaten haben den Weg für Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen frei gemacht. Für die deutschen Grünen wird diese Verschärfung zur Zerreißprobe. Annalena Baerbock (42) rechtfertigt den Deal vor ihrer Partei damit, dass Afghanen und Syrer nur so weiterhin Zugang nach Europa haben.

Was Baerbock in dem “Entschuldigungsschreiben” an ihre Basis weiter klar macht: Der Kompromiss würde Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan helfen, weil sie nicht länger in den schlimmen Camps auf den griechischen Inseln festhängen würden. Sie würden jetzt auf EU-Länder verteilt.

