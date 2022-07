Baerbock sagt Moldau 77 Millionen Euro zu

Deutschland will der Republik Moldau, die massiv unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidet, mit weiteren 77 Millionen Euro helfen. Dies verlautete vor einer Geberkonferenz in Rumäniens Hauptstadt Bukarest am Freitag aus der Delegation von Außenministerin Annalena Baerbock. Das Geld soll zur Abfederung steigender Energiepreise, Förderung erneuerbarer Energien und Versorgung von Flüchtlingen verwendet werden. Die Hilfe für die an die Ukraine und Rumänien grenzende Ex-Sowjetrepublik mache deutlich, dass Europa sich nicht spalten lasse, sagte die Grünen-Politikerin.

Der größte Teil des Geldes – 40 Millionen Euro – soll Privathaushalten zugutekommen, um drastisch gestiegenen Energiepreise abzufedern. 20 Millionen Euro sollen in den Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung effizienter Energienutzung gesteckt werden. 17 Millionen fließen in die Hilfe für Hunderttausende ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die Moldau aufgenommen hat. Außerdem soll das Land materielle Hilfe erhalten, zum Beispiel Videodrohnen, Geländewagen oder Dokumenten-Prüfgeräte für den Grenzschutz.

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Deutsche Tafeln am Limit, Energie- und Lebensmittelpreise steigen, Rentner sammeln Flaschen, für immer mehr Bürger wird der Campingplatz das neue Zuhause, Wärmehallen für ärmere Bürger, Deutschland steht vor der größten Krise – und als wenn das Land keine eigenen Sorgen hat, verschenkt Baerbock deutsches Steuergeld ins Ausland. Vielleicht sollte man in dieser schwierigen Zeit das Budget des Außenministeriums kürzen.

