Baerbock ist enttäuscht: Russlands Wirtschaft wächst trotz Sanktionen

Die deutsche Außenministerin zeigt sich enttäuscht, dass die Maßnahmen der westeuropäischen Saaten gegen die Russische Föderation wenig Wirkung zeigen würden: “Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so. Weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen”, sagte die Grüne in einem Interview mit dem Journalisten Stephan Lamby für dessen Buch “Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges”, das gestern erschienen ist. Weiterlesen auf Exxpress.at

