Baerbock in neuen Problemen: Staatsanwalt ermittelt in Afghanen-Krimi

Auch das noch: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft im Außenministerium von Annalena Baerbock (Grüne).

Das Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft trägt das Aktenzeichen 235 UJs 848/23. Dahinter verbirgt sich der Krimi um den Afghanen Mohammad G., den das Auswärtige Amt von Annalena Baerbock partout nach Deutschland holen will. Und dies, obwohl die eigene Botschaft in Islamabad erhebliche Zweifel an der Identität und der vorgebrachten Verfolgungsgeschichte des Afghanen in das zuständige Ministerium gekabelt und eine Ausreise nach Deutschland abgelehnt hatte.

