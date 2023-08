Baerbock, ihre neueste Expertise: Minengürtel so groß wie Westdeutschland

Sie hat es wieder getan: Zielsicher ist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in den nächsten Fettnapf gestiegen. Ihre neueste Expertise zur Rechtfertigung für Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern der Bundeswehr für die Ukraine: Nur damit könne der russische Minengürtel in der Ostukraine überwunden werden, der so groß wie Westdeutschland sei.

Wenn man dem Nachrichtenticker einer großen deutschen Tageszeitung folgt, passierte das Malheur um 13.06 Uhr: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (42) plädierte vor laufenden Mikrofonen dafür, der Ukraine geeignete Waffen zu liefern, um die Minenfelder der Russen überwinden zu können. Weiterlesen auf Exxpress.at

