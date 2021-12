Baden-Württemberg: Verwaltungsgerichtshof kippt 2G-Regel an Hochschulen

Bis auf Weiteres dürfen ungeimpfte Studenten mit negativem Coronatest wieder an Präsenzveranstaltungen in Hochschulen im Ländle teilnehmen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim setzte nach Angaben vom Freitag die 2G-Regelung vorläufig außer Vollzug, die nur Geimpften und Genesenen Zugang erlaubte.

Ein ungeimpfter Student hatte einen Eilantrag eingereicht, weil er in der 2G-Regel einen unverhältnismäßigen Eingriff in seine Grundrechte sieht. Sein Antrag, die Kontaktbeschränkungen für Nicht-Immunisierte zu lockern, blieb dagegen erfolglos.

Der Beschluss vom 15. Dezember ist den Angaben nach unanfechtbar. Einem Sprecher des Gerichtshofs zufolge gilt er ab sofort und für alle Hochschulen im Land.

Mehr auf Bild.de (Artikel im Archiv)

