Autofahrer zieht „Letzte Generation“-Chaoten von der Straße: „Es reicht!“

Zum Wochenstart haben „Letzte Generation“-Chaoten in mehreren deutschen Städten Straßen blockiert. Bei einer Protestaktion (Stadt nicht bekannt) zieht ein Autofahrer einen von der Straße: „Es reicht! Sie bleiben jetzt hier verdammt! Und Sie auch. Rüber jetzt. Es gibt Menschen, die haben hier noch was Wichtigeres im Sinn als diesen Irrsinn. Als das Klima.“

Das nachfolgende Video zeigt den Protest am Neumarkt in Köln am 6.2.2023. Der Beifahrer eines PKW steigt aus und verschafft dem Fahrer des Wagens die Durchfahrt:

