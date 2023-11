Carsten: Seit gestern herrscht in Köln, in NRW, ach in ganz Deutschland eine helle Aufregung. Wie konnte der Abdul in der Moschee eine Rede halten? Viel wichtiger ist doch die Frage, wie ist der überhaupt hier reingekommen? Der VS und auch das Auswärtige Amt haben wohl geschlafen und die Grenzkontrollen haben auch super funktioniert.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung