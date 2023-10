Ausufernde Bandenkriminalität – Schwedens Premier erwägt Militäreinsatz im Inneren

In Schweden eskaliert die Lage auf den Straßen. Die Bandenkriminalität gerät außer Kontrolle. Alleine in diesem Monat gab es bereits elf Morde mit Bezug auf Bandenkriminalität. Nun will Premierminister Ulf Kristersson die Notbremse ziehen und das Militär im Inneren einsetzen. Auch Ausweisungen sollen erleichtert werden.

Kriminelle Migrantengangs übernehmen zusehends das Ruder, während die Polizei infolge der fehlenden politischen Unterstützung während der letzten Jahre zusehends personell ausblutete. Immer wieder kommt es zu Schießereien und auch Sprengstoffanschlägen zwischen rivalisierenden Banden, die auch die Zivilbevölkerung gefährden.

