Australien 2021 – Befehlsempfänger: „Ich stimme Ihnen zu, ich mache nur meinen Job“

Ein Polizist der Bereitschaftspolizei des Bundesstaates Victoria hat am Donnerstag in Melbourne, vor laufender Kamera, seinen Unmut geäußert und enthüllt, dass er gezwungen ist, zwischen unehrenhafter Polizeiarbeit und Bankrott zu wählen. „Ich bin genauso genervt von dieser Abriegelung wie du, Kumpel, aber das ist mein Job. Ich bin nicht fähig, etwas anderes zu tun, meine Frau ist arbeitslos, also ist es leider das, was ich in dieser Zeit in meinem Leben tun muss.“

