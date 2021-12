Außer Spesen nichts gewesen: Weitere Hunderte Belarus-Touristen fliegen zurück in den Irak

Eine Boeing 747-400 der irakischen Fluggesellschaft Iraqi Airways mit Migranten an Bord hob gestern vom Minsker Flughafen in die irakische Stadt Erbil ab, berichtete die Pressestelle des Flughafens am Donnerstag.

Filmaufnahmen zeigen Migranten, die vor dem Flug in einer Schlange auf die Abfertigung warten. Nach Angaben der Pressestelle des Flughafens checkten 427 Passagiere für den Flug ein, darunter 12 Kinder unter zwei Jahren.

Im November waren mehrere Flüge mit insgesamt mehr als 1.000 Migranten in den Irak abgeflogen.

Politikstube: Da werden die Willkommens-Hüpfer bedröppelt aus der Wäsche gucken, vor wenigen Tagen forderte man einen humanitären Korridor für die Aufnahme von Tausenden Migranten von der polnisch-weißrussischen Grenze, und nun sind 427 (derzeit über 1.450) durch die Lappen gegangen und einfach in die Heimat zurückgeflogen. Nun gut, es harren noch genügend Einlassbegehrende aus, die auf den Schleuser oder den Korridor nach Deutschland warten und hoffen, allerdings zeigen die Polen, man kann die Grenzen schützen und eine harte Haltung gegen illegale Migration einnehmen.

Am 18.11.2021 flogen über 430 zurück in die Heimat. Am 26.11.2021 waren es zwei Flüge, rund 600 Migranten flogen zurück in den Irak, diese wurden zuvor vom polnisch-weißrussischen Grenzgebiet zum Flughafen Minsk gebracht, das nachfolgende Video zeigt die Menge, die auf die Abfertigung und den Abflug wartet:

