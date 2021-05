Ausschreitungen im Englischen Garten: Iraker begrapscht Mädchen – Flaschen-Hagel auf Polizisten

Am Samstag ist ein Polizeieinsatz im Englischen Garten in München aus dem Ruder gelaufen, bei dem 19 Polizisten verletzt wurden. Die Ausschreitungen soll eine sexuelle Nötigung ausgelöst haben, ein Iraker (16) habe ein 14-Jähriges Mädchen begrapscht, danach kam es zu einer Schlägerei zwischen Jugendlichen, in der die Ordnungshüter deeskalierend eingreifen wollten. Dann wendete sich das Blatt, mehrere hundert anwesende Personen solidarisierten sich gegen die Polizisten und umzingelten diese, rund 50 Flaschen flogen in Richtung der Polizisten, die wiederum mit Pfefferspray und Schlagstöcken reagierten, letztendlich mussten Dutzende Polizisten den Rückzug antreten.

