Ausreisepflichtiger Asylbewerber vergewaltigte Studentin

Es sind Nachrichten, die zu lesen weh tut. Und die in den meisten großen Medien – bis auf die „Bild“ – entweder gar nicht oder dezent versteckt im Kleingedruckten zu finden sind. Dafür spricht das Boulevardblatt Klartext. Schon in der Überschrift: „Palästinenser ist ausreisepflichtig: Asylbewerber (35) vergewaltigt Studentin (24)“

Der Angeklagte Muntaser Al S. soll bei der Tat unter Drogen und Alkohol gestanden haben, schreibt das Blatt. Was es für das Opfer nicht weniger grausam und schrecklich machte. „Unfassbare zwei Stunden dauerte das Martyrium von Lena F. (24, Name geändert) – im Mai 2022 wurde die Studentin in ihrer Wohnung in Dresden von ihrem Nachbarn vergewaltigt“, schreibt das Blatt: „Nach der Tat fragte Muntaser Al S. (35, U-Haft) sein Opfer höhnisch: ‘Hat es dir gefallen?‘ Und rief kurz darauf selbst die Polizei.“

Am Dienstag hat nun vor dem Dresdner Landgericht der Prozess gegen den Asylbewerber begonnen, der zum Tatzeitpunkt ausreisepflichtig war.

