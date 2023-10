Ausländer rein: Wie die Asylindustrie mit Wohnraum Steuergelder abkassiert

In Deutschland gilt der Begriff „Asylindustrie“ als Unwort. Dabei ist das Phänomen real und greifbar: Der Staat lagert die Verantwortung für die Unterbringung von Asylbewerbern meist an private Anbieter aus, die von einer anhaltenden Zuwanderung entsprechend profitieren. Dazu haben sich neben der Unterbringung auch in anderen Gebieten zahlreiche Dienstleister etabliert, die aus der anhaltenden Migrationskrise einen Gewinn ziehen.

Weil die Nachfrage das Angebot drastisch übersteigt, sind die Folgen absehbar. Ohne Ausschreibung werden reihenweise öffentliche Aufträge verteilt und jede Rechnung beglichen, ohne sie genauer zu prüfen. Weiterlesen auf nius.de

