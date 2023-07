Aus Angst und Genervtheit: Deutsche ziehen sich immer mehr ins Private zurück

Als Reaktion auf Krisen wie Krieg und die ständige Panikmache vor dem Klimawandel ziehen sich die Deutschen einer Studie zufolge mehr und mehr ins Private zurück. Themen, die in Politik und Medien diskutiert werden, klammern sie weitgehend aus und richten den Fokus auf ihre persönliche Lebenswelt. Nur noch 34 Prozent haben nach der am Donnerstag veröffentlichten Studie des Kölner Rheingold-Instituts Vertrauen in die Bundesregierung.

Als Zufluchtsort wird das eigene Zuhause liebevoll zur Wohlfühl-Oase ausgebaut – 93 Prozent der Befragten gaben an, es sich daheim so schön wie möglich zu machen. Für 84 Prozent hat auch das Miteinander mit Freunden und Familie an Bedeutung gewonnen. Weiterlesen auf nius.de

