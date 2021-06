Der Ruf „Türkiye, Türkiye!“ deutet bereits sanft an, wohin die Reise geht. Hin zur ethnischen Aufspaltung des Siedlungsgebietes Bundesrepublik. Und wer „Türkiye, Türkiye“ ruft, der skandiert auch „Allahu Akbar“. Keine guten Aussichten also. In der Stadt der Augsburger Puppenkiste und auch sonst im Land.

4 4 Bewertungen Artikel Bewertung