Augenwischerei: Der nächste sinnlose “Migrationsgipfel” steht an

Einen “Neustart” in der Migrationspolitik fordert der Städte- und Gemeindebund für den nächsten Alibi-Migrationsgipfel von Bund und Ländern am 10. Mai im Kanzleramt. Für den abgetauchten Scholz, der in der deutschen Politik weniger präsent ist als irgendein Kanzler vor ihm, selbst der späte Kohl oder “Aussitzerin” Merkel, ist dies vermutlich Nebensache, während Treffen mit den entnervten, entkräfteten und ob der geduldeten Masseneinwanderung nur noch fassungslosen Kommunalvertretern für die zuständige Fachministerin Faeser traditionell so angenehm wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt sind.

Für Faeser selbst existiert das von den Bürgermeistern und Landräten seit Monaten vorgetragene Problem ja bekanntlich überhaupt nicht.

