Aufnahme bereits geplant? Friedberger Kaserne als Erstaufnahme für Belarus-Migranten

Offenbar scheinen die Vorbereitungen bereits anzulaufen, um die Versorgungssuchenden aus dem polnisch-weißrussischen Grenzgebiet nach Deutschland zu verfrachten? In Hessen soll die Friedberger Kaserne als Erstaufnahmeeinrichtung für die Unterbringung von Migranten von der Weißrussland-Route dienen, die eine Aufnahmekapazität bis zu 1.000 Personen hat.

Sollte tatsächlich im Hintergrund bereits die Aufnahme der Wirtschaftsmigranten geplant sein oder in Erwägung gezogen werden, dann kommen wieder überwiegend junge Männer, diesmal von Lukaschenko als Geschenk weitergereicht und werden nicht nur die Straßen in Deutschland bereichern. Ihr Gebaren an der polnischen-weißrussischen Grenze ist nur der Vorgeschmack auf dass, was zu erwarten ist, wenn sie sich in Germoney eingenistet haben: aggressiv und gewaltbereit, wenn sie nicht das bekommen, was sie fordern.

Mit dem verheerenden Signal einer Aufnahmebereitschaft würden alle Dämme brechen und der Supergau für Deutschland werden.

Gießener Allgemeine berichtet:

Die Situation verschärft sich, da der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko – offenbar als Reaktion auf EU-Sanktionen – gezielt Flüchtlinge einreisen lässt, um sie an die EU-Außengrenzen transportieren zu lassen. Laut RP Gießen gilt es, die Geflüchteten und die Mitarbeiter in den Einrichtungen »vor dem Coronavirus zu schützen und ausreichende Möglichkeiten der Isolierung zur Verfügung zu stellen«. Man könne die ursprüngliche Kapazität der Standorte nicht mehr in vollem Umfang nutzen. Weitere Standorte müssen her. Deshalb sollen Objekte in Fuldatal-Rothwesten und in Friedberg genutzt werden sowie ein Reservestandort in Bensheim. Wie viele Flüchtlinge kommen, ist noch nicht bekannt.

