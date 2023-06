Aufenthaltsrecht: Ampel streicht „Begrenzung“

Im Aufenthaltsgesetz soll künftig lediglich von einer „Steuerung“, aber nicht mehr von einer „Begrenzung“ der Zuwanderung die Rede sein. Das löst Kritik bei der Union aus.

Bislang heißt es in Artikel 1 des Aufenthaltsgesetzes: „Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland.“ Über die Streichung von „und Begrenzung“ hatte WELT am Dienstag berichtet. Die Formulierung passe nicht zu einer „Willkommenskultur“ für ausländische Arbeitskräfte, hieß es aus Kreisen der Ampel.

Weiterlesen auf Welt.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung