Die für das Corona-Impf-Verbrechen Verantwortlichen in Politik, Medien und in der Wissenschaft versuchen in den letzten Wochen eine zaghafte Kehrtwende, um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Doch für die Hauptakteure des Corona-Regimes und ihre Helfershelfer darf es keine „Pandemie-Amnestie“ geben! Vielmehr müssen sie vor Gericht gestellt werden.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung