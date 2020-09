Auf frischer Tat ertappt! Video zeigt den Moment, in dem Migranten Feuer legen und gehen

Der Journalist Lambros Demertzis übertrug live in der Mittagsnachricht eine Dokumentation, die Migranten verewigt, die ein Zelt und trockenes Gras in Brand setzen und gehen! Die Kamera zeichnete den Moment auf, in dem die Migranten im Moria-Lager Feuer legen und sich dann von der Stelle entfernen, während sie nach einer Weile dasselbe an einer anderen Stelle tun. Wie er sagte, geschieht dies die ganze Zeit.

Ab der Minute 2:41 sind die Migranten, die Feuer legen, im Video zu sehen.