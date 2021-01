Auf den Punkt gebracht: „Deutschland was bist du für ein Land von Heulsusen und Weicheiern geworden“

Wir wünschten uns, es gebe mehr von diesen jungen Männern im Land. Die meisten jedoch starren den ganzen Tag nur auf ihr Handy und begreifen nichts mehr. Nebenbei, in Italien haben unheimlich viele Betriebe in der Gastronomie, trotz Lockdown geöffnet. Die Polizei ist wegen der Menge machtlos. Nur so geht es! Wenn wir alle unsere Masken wegwerfen und die Betriebe wieder öffnen, ist der Staat machtlos. Einzelaktionen bringen jedoch nichts.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung