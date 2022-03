… auf dem Schachbrett der USA – Klartext [POLITIK SPEZIAL]

Russland wird, wie die Dinge stehen, den selbst begonnenen Krieg in der Ukraine militärisch gewinnen. Das Land wird lange oder andauernd besetzt werden, es könnte eine Exil-Regierung geben. Die USA verlieren einen Vasallenstaat an der Grenze zu Russland. Aber nur auf dem Papier! Die Gesamtrechnung sieht anders aus. Wenn man sich vor Augen hält, wie viele Vorteile die USA aus diesem Konflikt ziehen, dann erscheint die Ukraine nur als ein Bauernopfer in dem großen Spiel.

In diesem Video geht es um die enormen strategischen Vorteile, die die USA mit der Invasion der Ukraine durch Russland erringen.

