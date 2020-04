Auf Ankerkinder folgt der Familiennachzug!

Anders als versprochen, sind unter den ersten 47 eingeflogenen Migrantenkindern nur vier Mädchen. Ohne Ausweispapiere gestaltet sich zudem eine Altersbestimmung schwierig. Bei den Minderjährigen handelt es sich nicht etwa um Waisen, oft werden die Jungen von ihren Eltern bewusst alleine losgeschickt, um später durch Familiennachzug die Einreise der kompletten Familie zu ermöglichen.

Gottfried Curio, Innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, stellt klar: „Wer Kinder tatsächlich schützen will, schickt sie zurück in ihre Heimat, zu ihren Verwandten. Nur so wird effektiv verhindert, daß mehr Kinder als Glücksritter auf den gefährlichen Weg nach Europa geschickt werden.“