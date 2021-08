Aue Bad- Schlema (Erzgebirge): Auch hier gibt es die begehrte Bratwurst für eine Corona-Impfung

Eine Wurst für einen Piks: Unter diesem Motto ließen sich am Donnerstag Hunderte im Erzgebirge impfen. Oberbürgermeister Heinrich Kohl höchstpersönlich reichte gut gelaunt am Kulturhaus „Aktivist“ im Ortsteil Bad Schlema Würste aus. „Um die Impfmüdigkeit zu bekämpfen“, so Kohl. „Das Erzgebirge ist bei der Impfquote das Schlusslicht in Sachsen – und Sachsen ist bundesweites Schlusslicht.“ Deshalb sponsert er die Aktion mit Stadträten und Bekannten sogar selbst! Auch heute gibt‘s hier noch mal eine Wurst für jeden frisch Geimpften.

Uns fällt zu dem Thema langsam nichts mehr ein!

5 1 Bewertung Artikel Bewertung