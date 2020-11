Auch Kunstfreiheit ist in Deutschland Geschichte: Ukvali – Killuminati 6.0 von YouTube gelöscht!

Zur Information an den Zensurmeister YouTube: Die Kunstfreiheit ist ein Grundrecht, das dem Schutz künstlerischer Ausdrucksformen dient. In Deutschland ist es in Art. 5 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG) verankert. Dort zählt es zu den am stärksten geschützten Grundrechten des deutschen Grundrechte-Katalogs. Das Bundesverfassungsgericht zählt die Kunstfreiheit zu den Kommunikationsgrundrechten und erachtet es daher als wesentlich für die demokratische Grundordnung.

Bei linken Bands sieht das natürlich ganz anders aus. „Feine Sahne Drecksfilet“ und andere linksextreme Bands werden nicht zensiert. Wir sind wirklich in der DDR 2.0 angekommen, nur noch viel schlimmer!