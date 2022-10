Auch in neuen Pfizer-Verträgen: Wirksamkeit und Langzeitfolgen unbekannt

Während die Regierungen ihre Bevölkerungen mit Impfwerbungen terrorisieren, in denen von hoher Wirksamkeit und Sicherheit die Rede ist, ließ Pfizer sich zumindest noch im September 2021 das Gegenteil unterschreiben. Dies wird aus dem Vertrag mit der slowenischen Regierung deutlich, der jetzt weitgehend unzensiert geleakt wurde.

Folgt man dem Narrativ des Mainstreams, war es im Dezember 2020 vermutlich nachvollziehbar, dass Pfizer sich als Impfstofflieferant absichern wollte. Es geht konkret um nachfolgenden Satz im Impfstoff-Bestelldokument:

The state further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently kown.

Der Staat erkennt ferner an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es Nebenwirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind.

Den Artikel (nebst geleaktes Dokument) weiterlesen auf Report24.news

