Auch in Karlsruhe konnte die Polizei etwas Partyluft schnuppern: „Was wollt ihr hier, ihr Hurensöhne“

Während einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Sonntag auf dem Karlsruher Schlossplatz wurde eine Streifenwagenbesatzung von einer größeren Personengruppe verbal angegangen. Unter Hinzuziehung von mehreren Kräften und der Erteilung von Platzverweisen konnte die Situation wieder beruhigt werden. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.

Die Polizeistreife hatte einen 42 Jahre alten Mann um 01.45 Uhr einer Kontrolle unterzogen, da dieser die Beamten mit den Worten „Was wollt ihr hier, ihr Hurensöhne“ beleidigt hatte. Noch während den Maßnahmen schloss sich aus einer Vielzahl von Menschen auf dem Schlossplatz eine Personengruppe von mindestens 50 Personen zusammen, die in aggressiver Art ihren Unmut über die Kontrolle äußerten.

Nachdem einer der Hauptaggressoren in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde, kam es zu Streitigkeiten innerhalb der Personengruppe. Letztlich mussten Polizeikräfte die Personen trennen. Es wurden 17 Platzverweise ausgesprochen. Der 24-jährige Mann, der aufgrund seines provozierenden Verhaltens in Gewahrsam genommen werden musste, ließ sich auch in der Gewahrsamseinrichtung nicht beruhigen. Er urinierte während seiner Durchsuchung demonstrativ auf seine Liege.