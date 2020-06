Auch in Frankreich: Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt

In mehreren französischen Städten haben Tausende gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Paris protestierten am Dienstagabend rund 20.000 Menschen vor einem Gerichtsgebäude im Norden der Stadt. Bei der Kundgebung kam es zu schweren Ausschreitungen.

Die Demonstration in Paris sollte auch an einen Vorfall aus dem Sommer 2016 erinnern, bei dem der 24-jährige Adama Traoré im Polizeigewahrsam unter weiterhin ungeklärten Umständen verstarb. Auch ihm soll durch Polizisten die Atemluft abgeschnitten worden sein, so der Vorwurf. Eine Patrouille kontrollierte damals in Beaumont-sur-Oise, eine Gemeinde 30 Kilometer nördlich von Paris zwei Brüder. Dann nahm das Verhängnis seinen Lauf.

Politikstube: Gegen Polizeigewalt protestieren aber selbst Gewalt ausüben. Das passt irgendwie nicht zusammen!