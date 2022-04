Auch in Europa: IS kündigt „gesegneten Feldzug“ an

Nach dem Tod ihres ehemaligen Anführers Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi droht die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat mit Vergeltung. „Im Vertrauen auf Gott kündigen wir einen gesegneten Feldzug an, um Rache zu nehmen“, so die IS-Miliz am Sonntag in einer Audiobotschaft. Der neue IS-Sprecher Abu Omar al-Muhajir forderte die IS-Anhänger darin auch auf, wieder Anschläge in Europa zu verüben.

Die IS-Anhänger sollten die „Gelegenheit“ zu nutzen, wenn „die Kreuzritter gegeneinander kämpfen“, sagte al-Muhajir mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine.

Al-Quraishi hatte sich nach Angaben der US-Regierung während eines US-Einsatzes im Nordwesten Syriens im Februar selbst in die Luft gesprengt. Im März bestätigte die IS-Miliz seinen Tod und den Tod ihres ehemaligen Sprechers Abu Hamza Al-Quraishi. Zum neuen Anführer wurde Abu Hassan al-Hashemi al-Quraishi ernannt.

