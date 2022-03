Auch das noch: 10 IS-Frauen mit 27 Kindern aus Syrien zurückgeholt

In einer neuen Rückholaktion hat die Bundesregierung mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland gebracht.

27 deutsche Kinder und 10 Mütter seien am Mittwoch aus dem Lager Roj in Nordostsyrien zurückgeholt worden, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Nacht zum Donnerstag. Der Generalbundesanwalt ließ vier der Frauen direkt am Frankfurter Flughafen festnehmen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die mutmaßlichen IS-Anhängerinnen in den frühen Morgenstunden festgenommen, nachdem die planmäßige Ankunftszeit der Maschine gegen 23.00 Uhr gewesen sei. Die vier Frauen, gegen die der Generalbundesanwalt ermittelt, sind zwischen 23 und 36 Jahre alt und haben die deutsche Staatsangehörigkeit, eine von ihnen auch die marokkanische. Sie sollten am Donnerstag am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Mehr auf Zeit Online (Artikel im Archiv)

Politikstube: Wie viele dieser Kinder sind wirklich deutsch? Wie alt sind die Kinder, sind sie vielleicht schon indoktriniert und könnten eventuell zu Problemen in der Zukunft werden?

Warum dieser Kraftakt? In freier Entscheidung, gemäß ihrer religiösen Überzeugung und in Verachtung des hiesigen Systems schloss man sich dem IS-Kalifat an, duldete die Verbrechen oder übersah die zahlreichen Schreckensszenarien, um ein „gläubiges“ Leben zu führen.

