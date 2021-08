Asylbewerber auf Heimaturlaub: Afghanen vom Bundesheer aus Kabul nach Österreich zurückgebracht

In Deutschland wird derzeit heftig über die eingeflogenen Afghanen diskutiert. Nach neuesten Angaben des Bundesinnenministeriums wurden 4587 Menschen aus Kabul nach Deutschland ausgeflogen, davon 3849 Afghanen. Aber nur 138 der afghanischen Staatsbürger waren Ortskräfte, zuzüglich 496 Familienangehörige. Jetzt fragen die Bürger: Wer war der Rest?

In Österreich ist ebenfalls eine Debatte entfacht, das Bundesheer hat „Schutzsuchende auf Heimaturlaub“ evakuiert und ins „österreichische Sicherheitsgebiet“ zurückgebracht.

[…] Während die ÖVP so tut, als würde sie die Aufnahme von Migranten aus Afghanistan ablehnen, wurden mit einer aufwendigen Aktion zahlreiche Afghanen vom österreichischen Bundesheer eingeflogen. Bei allen transportierten Personen handelt es sich um Asylwerber. Manche haben die österreichische Staatsbürgerschaft, andere nur einen gültigen Aufenthaltstitel. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie einen Urlaub in dem Land verbrachten, wo sie angeblich verfolgt werden. Während sich viele Österreicher selbst gar keinen Urlaub leisten können, agiert jetzt das Bundesheer sozusagen als Reisebüro für mutmaßliche Asylbetrüger.

Das Verteidigungsministerium verriet den Salzburger Nachrichten, dass bisher 76 Afghanen vom Bundesheer aus Kabul eingeflogen wurden. […] Mehr auf Wochenblick.at

