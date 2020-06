„Asylantrag nach Visum“ – Mehr als jeder dritte Asylbewerber kam per Flugzeug

Laut Eigenauskunft kam mehr als jeder dritte Asylbewerber per Flugzeug in die Bundesrepublik, unklar ist, da die Bundesregierung die Auskunft verweigert, in welchem Umfang Migranten per Visum ankommen, die unmittelbar oder nach Ablauf ihres Visums Asyl beantragen.

Das Visum für den bequemen, legalen Einlass und als Tarnung für das geplante Asylgesuch, dann steht die Belohnung eines großzügig alimentierten Lebens nichts im Wege. Da die Bundesregierung dagegen nichts unternimmt, darf man davon ausgehen, dass dies so gewollt ist und nicht zufällig passiert.

[…] Mehr als jeder dritte Asylbewerber kam laut Eigenauskunft mit dem Flugzeug in der Bundesrepublik an. In der ersten großen Reisewegbefragung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), deren Ergebnis dieser Zeitung vorliegt, erklärten 15.401 volljährige Asylerstantragsteller des Jahres 2019, auf dem Luftweg nach Deutschland eingereist zu sein.

Das BAMF gibt aber auf Anfrage nicht an, wie viele Antragsteller unerlaubt und wie viele legal – mit Visum für Ausbildung, Besuch oder Familiennachzug – eingereist sind. Seit Jahren weigert sich die Bundesregierung offenzulegen, in welchem Umfang Migranten per Visum ankommen, die unmittelbar oder nach Ablauf ihres Visums Asyl beantragen.

Entweder wollen die Bundesregierung und die Ministerien selbst nicht genau wissen, wie bedeutend das Phänomen „Asylantrag nach Visum“ ist, oder sie wollen diese Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten. […] Mehr auf Welt.de (Archiv)