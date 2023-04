Asyl-SUV: Erster Politiker fordert Aus für tausende Pkw mit Ukraine-Kennzeichen

Sachsens Innenminister weist jetzt auf ein großes Risiko hin – und will dieses auch so nicht länger dulden, berichtet die Bild: Ein Jahr nach Einreise in die Europäische Union garantiert die sogenannte „Grüne Karte” den Versicherungsschutz. Doch viele der Pkw mit Nationalitäten-Kennzeichen “UA” sind 13 Monate nach Kriegsbeginn bereits wesentlich länger auf den Straßen der Europäischen Union unterwegs. Das heißt: Bei einem Crash haben deutsche Unfallgegner Pech – und müssen sich die Schäden an ihrem Wagen selbst bezahlen. Dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) sind bereits mehr als hundert derartige Fälle bekannt.

Dazu Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): “Ukrainische Fahrzeuge, die länger als ein Jahr im Land sind, werden wir deshalb künftig aus dem Verkehr ziehen. Es gibt hierbei keinen Spielraum mehr, wir behandeln diese Fahrzeuge wie jedes andere ohne gültige Zulassung oder Versicherung, legen sie still.”

