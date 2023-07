Asyl: SPD-Bürgermeister schreibt Brandbrief an Scholz

Mit einem Brief, der ein Ende der bisherigen Asylpolitik fordert, hat sich die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. Darin heißt es: „Die Akzeptanz in unserer Kreisstadt – sowohl im politischen Bereich und viel wichtiger: im Kreis unserer Einwohner – für die von Ihrer Bundesregierung zu vertretenden Asylpolitik nach dem Motto ‚weiter so‘ schwindet besorgniserregend.“

So heißt es darin, den Bürgern erschließe sich nicht, warum die Leistungen für Migranten in Geld und nicht in Sachleistungen erbracht werden. Die Bürger fühlten sich zudem an manchen Orten ihrer Stadt nicht mehr sicher: „In den vergangenen Monaten sind wir immer mehr an die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit gelangt."

